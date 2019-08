Belgische klimtalent Bjorg Lambrecht overleed op 22-jarige leeftijd

Bjorg Lambrecht gold als een van de belangrijkste Belgische talenten op de bergachtige en heuvelachtige parcoursen. De 22-jarige renner van Lotto Soudal overleed maandag na een val in de derde rit van de Ronde van Polen. Lambrecht werd op 2 april 1997 geboren in Gent. Hij maakte al naam bij de junioren, door opvallende resultaten te boeken in de wedstrijden waarin er geklommen moest worden. Hij werd ook Belgisch kampioen bij de junioren, in Libramont in 2015.

Ook in de beloftencategorie liet de inwoner van het Oost-Vlaamse Knesselare zich opmerken in de lastigere koersen. Zo won hij onder meer de meerdaagse klimkoers Ronde de l’Isard (2016) en zegevierde hij in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften (2017). In de Ronde van de Toekomst eindigde hij in 2017 als tweede. Alleen Tourwinnaar Egan Bernal ging Lambrecht toen vooraf.







In 2018 maakte Lambrecht zijn debuut als profrenner bij Lotto Soudal. Hij boekte dat jaar ook een overwinning in de Noorse wedstrijd Tour des Fjords (2.BC), zijn enige officiële profzege. Hij startte ook voor het eerst in een grote ronde (de Vuelta), maar reed die niet uit. Wel toonde hij zijn talent door vierde te eindigen in de bergrit naar Alto de La Camperona.

Tijdens het WK in Innsbruck deed hij vorig jaar nog mee met de beloften. Daar werd hij tweede achter de Zwitser Marc Hirschi.

Dit jaar had Lambrecht een stap vooruit gezet en wist hij ereplaatsen te verzamelen in de koersen op WorldTour-niveau. Hij werd zesde in de Amstel Gold Race en vierde in de Waalse Pijl. Hij won ook het jongerenklassement in het Criterium du Dauphiné, waarin hij twaalfde werd in de eindstand.

Lambrecht stierf vandaag op de operatietafel, nadat hij in de Ronde van Polen zwaar ten val was gekomen in de rit tussen Chorzow en Zabrze. De renner moest ter plekke gereanimeerd worden en werd nadien overgebracht naar het ziekenhuis van Rybnik, waar hij uiteindelijk overleed.

Bron: Belga