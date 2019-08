Belg Julien Deneyer waagt zich aan Enduroman ‘Arch 2 Arc’ voor Unicef

140 kilometer lopen, het Kanaal overzwemmen en als uitsmijter 290 kilometer fietsen, of het menu van de harde route van Londen naar Parijs in de Enduroman ‘Arch 2 Arc’. Die opdracht gaat de 34-jarige triatleet Julien Deneyer uit Namen volgende week aan. Naast de sportieve uitdaging werkt hij deze ultraproef af om het werk van Unicef in Jemen te ondersteunen. Dat meldt Unicef België vandaag. De Enduroman start aan Marble Arch in Londen en leidt naar de Arc de Triomphe in hartje Parijs. De klok begint te lopen als de deelnemer vertrekt aan Marble Arch. Slechts 41 atleten hebben tot dusver de proef succesvol beëindigd, waarbij vijf atleten zonder wetsuit voor de Kanaalovertocht van minimum 33 kilometer. Gisteren overigens bereikte de Brit Chris Leek het einddoel na 69 uren en 29 minuten, een nieuw niet-wetsuit record bij de mannen.

Afhankelijk van de weersomstandigheden staat de tocht van Julien Deneyer gepland voor 13 augustus. De zware triatlon start met 87 mijl (140 km) lopen van Londen naar Dover, de Kanaal zwemovertocht (minstens 21 mijl of 33,8 km) naar de Franse kust en tot slot 180 mijl (289,7 km) fietsen van Calais naar de Arc de Triomphe.







Vorig jaar moest Julien Deneyer door ziekte halverwege het Kanaal zijn poging staken. Met aangepaste training hoopt hij straks het record van Cyrile Blanchart van 2016 (59 uur en 56 min) te breken. Maar ook de ‘Arch to Arc’ “gewoon” afwerken is een hele prestatie en zou van hem de eerste Belg maken die de Enduroman finisht.

Julien Deneyer financiert het sportieve project zelf en vraagt supporters om met een financiële bijdrage het werk van Unicef in Jemen te ondersteunen. “In Jemen sterft elke 10 minuten een kind van honger. Tijdens de duur van de Enduroman, komt dit overeen met 360 kinderen. Dit is onaanvaardbaar! Elke bijdrage telt”, aldus de supergemotiveerde sporter.

bron: Belga