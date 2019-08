Gert Verhulst zal zich in de handen wrijven. De hitsingle van K3 ’10.000 luchtballonnen’ werd op YouTube al meer dan 30 miljoen keer bekeken. Een record volgens Studio 100.

Het nummer van Hanne, Marthe en Klaasje is het meest bekeken Nederlandstale nummmer van een Belgische artiest ooit. ’10.000 luchtballonnen’ verscheen in 2015 en was de eerste single in de nieuwe samenstelling van K3. Het trio nam de fakkel toen over van Karen, Kristel en Josje.