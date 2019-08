Dit is de meest nutteloze iPhone-gewoonte

Er zijn zo van die gewoontes waar we allemaal koppig aan vasthouden, maar die eigenlijk geen nut hebben. Ze zijn gebaseerd op geruchten of (denkbeeldige) uitspraken van zogenaamde experten. Baat het niet, dan schaadt het niet, dus je neemt liever het zekere voor het onzekere. Heb je een iPhone, dan kan je deze gewoonte alvast afleren.

Sommigen onder ons zweren bij Android, anderen houden al jarenlang vast aan hun Iphone. Die laatsten spenderen dagelijks of wekelijks wellicht enkele minuten aan het sluiten van alle openstaande programma’s om hun iPhone “sneller te laten werken”. Maar dat blijkt nu verloren moeite.

Programma’s sluiten







Volgens Apple Insider is het sluiten van je programma’s helemaal nergens goed voor. Nee, je batterij gaat er niet langer door meer. Nee, je smartphone werkt niet sneller. En nee, helaas, de levensduur van je iPhone wordt er niet langer door. De functie is alleen van nut om applicaties te sluiten die of vastlopen, of blijven werken tenzij je ze afsluit – denk aan navigatie en muziek. Bespaar jezelf dus wat zuurverdiende tijd en laat die programma’s gewoon openstaan. Baat het niet, dan schaadt het niet.