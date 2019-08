Stemrecht uitzendkracht dwingt bedrijven te puzzelen

Het risico bestaat dat er bij de volgende sociale verkiezingen, in mei 2020, een nieuwe opstoot van rechtszaken volgt. Dat blijkt uit een nieuwe studie aan de UGent, waarover De Standaard vandaag bericht. Volgens coauteur van de studie Jan Vanthournout komt dat door een overhaaste en slordige invoering van stemrecht voor uitzendkrachten. Kort voor het federaal parlement werd ontbonden, zijn de regels rond de sociale verkiezingen nog grondig veranderd. Daardoor krijgen ook uitzendkrachten stemrecht en kunnen werknemers voortaan elektronisch stemmen en met de eigen computer deelnemen aan de sociale verkiezingen. Navraag over de manier waarop de wet tot stand kwam, leerde volgens Vanthournout dat beide voorstellen pas op het allerlaatste moment zijn opgenomen in een wetsvoorstel over de organisatie van de sociale verkiezingen van 2020.

Vanthournout sluit absurde toestanden niet uit. “Het is in theorie perfect mogelijk dat een uitzendkracht in mei volgend jaar gerechtigd is om in verschillende bedrijven mee te stemmen”. Het wordt in ieder geval een administratieve puzzel voor de bedrijven om uit te maken wie al dan niet mag stemmen, voegt hij er nog aan toe. Bedrijven met heel wat uitzendkrachten doen er volgens Vanthournout goed aan om nu al de rekeningen van het aantal werkdagen van alle uitzendkrachten goed bij te houden.







De verkiezingen moeten volgend jaar tussen 11 en 24 mei worden georganiseerd.

bron: Belga