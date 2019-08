Olympisch kwalificatietoernooi volley – Yellow Tigers redden met vlotte 3-0 zege eer tegen Kenia

De Belgische volleybalvrouwen (FIVB 19) hebben zondag op het olympisch kwalificatietoernooi in het Italiaanse Catania hun derde en laatste wedstrijd gewonnen. De Yellow Tigers, die vooraf al zeker waren van de uitschakeling, haalden het makkelijk van Kenia (FIVB 20) met 3-0. De setstanden waren 25-15, 25-14 en 25-7. Bondscoach Gert Vande Broek startte met Kaja Grobelna, Britt Herbots, Celine Van Gestel, Dominika Sobolska, Marlies Janssens, Ilka Van De Vyver en libero Jodie Guilliams. Nathalie Lemmens, Manon Stragier, Karolina Goliat en Silke Van Avermaet mochten invallen.

De Tigers waren voor het duel al zeker van de uitschakeling, na twee 3-0 nederlagen de voorbije dagen tegen Nederland (FIVB 7) en Italië (FIVB 8). Beide landen staan aan kop met zes punten en nemen het later zondag tegen mekaar op om de groepswinst en het bijbehorende ticket voor Tokio 2020. België eindigt met drie punten als derde, voor een puntenloos Kenia. In januari krijgen de troepen van Vande Broek een nieuwe olympische kans in een Europees kwalificatietoernooi.

Bron: Belga