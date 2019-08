Mikel Landa trekt komend seizoen naar Bahrain-Merida

De Spanjaard Mikel Landa verlaat eind dit jaar Movistar voor Bahrain-Merida, zo maakte zijn nieuwe ploeg vandaag bekend. De 29-jarige Baskische klimmer moet voor Bahrain-Merida, waar hij ploegmaat wordt van Dylan Teuns, een van de speerpunten worden in de grote rondes. Dit jaar werd Landa vierde in de Giro en zesde in de Tour. Zijn beste resultaat in de Ronde van Frankrijk is een vierde plaats in 2017, toen hij nog voor Sky reed en hij zijn ploegmaat Chris Froome zag winnen. Sinds vorig jaar komt hij uit voor Movistar.

bron:Â Belga