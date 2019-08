“Inhoudelijk niets mis met column Verhulst”

Met de column van Dimitri Verhulst over de Palestijnse zaak, die tien dagen geleden in De Morgen stond, was inhoudelijk niets mis. “Akkoord, het was scherp verwoord, maar dat verwachten we ook van onze columnisten”, stelt De Morgen-hoofdredacteur Bart Eeckhout. Vandaag werd duidelijk dat het Forum der Joodse Organisaties (FJO) dinsdag een klacht gaat indienen tegen de auteur omdat hij “haat zaait met onvervalst, rabiaat antisemitisme”. Voor Eeckhout gaat het om een klacht tegen de vrijheid van meningsuiting. “Het is betreurenswaardig dat het zover komt.” De klacht is enkel gericht tegen Verhulst, niet tegen de krant. Maar de krant blijft vierkant achter zijn columnist staan. “De toon van de column is hard en scherp, de verwoording heel spits”, erkent Eeckhout. “En hier en daar zullen mensen daardoor op hun tenen getrapt zijn, maar dat hoort bij het debat. Wat ik kwalijker vind, is deze systematiek van het indienen van klachten. Op die manier wordt het debat helemaal stilgelegd, en wordt alle kritiek onmogelijk gemaakt.”

Op de site van De Morgen staat boven de column al een soort banner waarin de klacht gemeld wordt. “Morgen publiceren we in de krant ook een stuk waarin we beide partijen aan het woord laten.”







Eeckhout wijst erop dat de column de jongste dagen een tweede leven is gaan leiden op rechtse tot extreemrechtse nieuwssites, zoals het Nederlandse ThePostOnline. “Die site staat dicht bij Thierry Baudet en Geert Wilders, en het is daar de gewoonte elke stellingname pro Palestijnen of moslims als een wandaad te beschouwen. Voor ons is dat een extra reden om niet te buigen.”

bron: Belga