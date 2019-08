Grote fusie in Amerikaanse krantenwereld

De twee grootste Amerikaanse krantenuitgevers gaan samen verder. GateHouse Media, eigenaar van meer dan honderd lokale kranten, koopt Gannett, bekend van dagblad USA Today. Samen hebben ze zo’n 265 dagbladen in handen. Met de de deal is circa 1,4 miljard dollar gemoeid. De krantenreuzen kampen al langer met afnemende advertentie-inkomsten en concurrentie van digitale nieuwkomers. Samenwerking en schaalvergroting worden in de Amerikaanse krantenwereld gezien als het beste antwoord daarop. Er gingen de laatste tijd al geruchten dat de twee partijen met elkaar in gesprek waren.

Eerder dit jaar sloeg Gannett nog een vijandig overnamebod van rivaal MNG van de hand. De eigenaar van titels als Denver Post en Boston Herald had eveneens zo’n 1,4 miljard dollar over voor Gannett, maar Gannett vond MNG geen geloofwaardige koper.

Bron: Belga