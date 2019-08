Geen gevaar voor Maasmechelse bevolking na ontsnapping giftige stof in Geleen

Na het vrijkomen van een giftige stof op Chemelot in het Nederlandse Geleen, dichtbij de Belgische grens, heeft de brandweer aan Belgische zijde laten weten dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is. De burgers van Maasmechelen lopen geen gevaar. De gifwolk drijft af richting Duitsland. “Als de situatie wijzigt, zal dit onmiddellijk gemeld worden,” aldus een mededeling van de gemeente Maasmechelen vandaag. Op het industrieterrein Chemelot in Sittard-Geleen loeiden deze middag de alarmsirenes, nadat de giftige stof in de vorm van een bruine rookpluim was vrijgekomen. Volgens Chemelot ging het om een rookwolk die vrijkwam uit de salpeterzuurfabriek OCI Nitrogen. De brandweer in Nederland sprak van de stof NOX. Salpeterzuur is een grondstof voor kunstmest. De hulpdiensten sloegen meteen groot alarm. Omwonenden kregen een waarschuwing voor stank en hinderlijke lucht. Omwonenden kregen van de brandweer het advies ramen en deuren dicht te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.

bron: Belga