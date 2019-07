Yellow Tigers en Red Dragons trekken samen naar Italië

De Belgische volleymannen en -vrouwen reisden vandaag gezamenlijk naar Italië af. De Yellow Tigers beginnen vrijdag aan hun olympisch kwalificatietoernooi in Rome. De Red Dragons spelen donderdag en vrijdag in Bari twee oefenduels tegen Italië (FIVB 3), ter voorbereiding op hun olympisch kwalificatietoernooi dat op 9 augustus start in Rotterdam. De Belgische mannen willen na twee nederlagen tegen Frankrijk vorige week zich helemaal klaarstomen voor dat kwalificatietoernooi. De Dragons (FIVB 12) werden geloot in een groep met de Verenigde Staten (FIVB 2), Zuid-Korea (FIVB 24) en gastland Nederland (FIVB 15).

Voor de Belgische vrouwen (FIVB 19) begint het olympisch kwalificatietoernooi vrijdag (om 17u55) al met een Derby der Lage Landen tegen Nederland (FIVB 7). Nadien volgt zaterdag (om 20u55) Italië (FIVB 8) en zondag (om 17u55) Kenia (FIVB 20).







Brecht Van Kerckhove, bondscoach van de Red Dragons, selecteerde 14 spelers voor de trip naar Bari. “Deze spelerslijst is in principe ook de selectie voor het toernooi in Nederland”, legde Van Kerckhove uit. “Het valt misschien op dat we vijf hoekspelers meenemen. De buikspierblessure van Sam Deroo evolueert wel gunstig, maar we willen ons wel voorbereiden op alle mogelijke problemen. Vorige week leerden we veel van de matchen tegen Frankrijk en we trekken met volle overtuiging naar Italië. Dit wordt toch opnieuw wat echter omdat het twee officiële oefenwedstrijden zijn. We zitten alleszins weer een stap dichter tegen de goede vorm.”

bron: Belga