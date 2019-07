Veertigtal betogers aangeklaagd: nieuwe protesten

Honderden betogers zijn woensdag, ondanks hevige wind en regen, weer geclasht met de politie in Hongkong. Ze protesteren tegen het feit dat 44 opgepakte manifestanten in beschuldiging gesteld zijn voor de rellen die zich zondag voorgedaan hebben, bij de protesten tegen de uitleveringswet. De aangeklaagde betogers riskeren tot 10 jaar cel. Er werd onder meer actie gevoerd voor twee politiecommissariaten. Daar kwam het tot een clash met de oproerpolitie. Ook voor het gerechtsgebouw werd er actie gevoerd. In totaal werden 49 mensen opgepakt bij de grootste betoging tot dan toe tegen de uitleveringswet. Van hen werden er 44 aangeklaagd voor relschoppen, en één iemand is aangeklaagd voor het bezit van een dodelijk wapen.

Op 9 juni begonnen de betogingen tegen een wet die de uitlevering van verdachten van misdrijven aan China toelaat. De regeringsleider in Hongkong, Carrie Lam, heeft de wet intussen dood verklaard, maar de manifestanten blijven eisen dat ze formeel wordt ingetrokken. “Het zijn niet de jongeren die aan de bron liggen van dit conflict, het is Carrie Lam en haar regering, en de politie van Hongkong”, zei parlementslid Kwok Ka-ki woensdag buiten het gerechtsgebouw aan journalisten. “Deze draconische maatregelen gebruiken zal Hongkong niet helpen, ze zullen enkel het geweld doen escaleren. De jongeren zullen alleen nog meer verenigd worden.”







Het politiekantoor in Kwai Chung werd met eieren bekogeld, terwijl de oproerpolitie probeerde met pepperspray de betogers te verdrijven. Voor het kantoor in Tin Shui Wai werden mensen vanuit een voorbijrijdende auto beschoten met vuurwerk. Volgens de politie raakten daarbij zes mensen gewond.

Volgens de South China Morning Post leek de rechtbank zinnens de groep op borg vrij te laten, al zouden sommigen een avondklok moeten respecteren.

De voormalige Britse kolonie Hongkong is semi-autonoom sinds haar terugkeer naar China in 1997 en heeft meer vrijheden dan het eigenlijke China. Veel van de 7 miljoen inwoners van Hongkong vrezen dat Peking die vrijheden steeds meer inperkt.

bron: Belga