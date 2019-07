Gedetineerden mogen eigen kledij dragen en wassen

Gedetineerden mogen vanaf 1 juli 2020 hun eigen kledij dragen, maar er komen wel strenge regels. Elke cel krijgt een kleerkast, die de gedetineerde mag vullen met een beperkt aantal kledingstukken. Bedoeling is zo het gevoel van ontmenselijking tegen te gaan. “Iemand die tien jaar lang een broek moet dragen die de zijne niet is: dat is niet goed voor het psychisch welzijn”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerder van het Gevangeniswezen. “De kleren werden gedragen, opgehaald, gewassen en daarna weer uitgedeeld zonder te kijken wie welke broek terugkreeg”, zegt Van De Vijver. “Door gedetineerden hun eigen kledij te laten dragen, willen we het gevangenisleven normaliseren en de detentieschade beperken.”

De wet die gedetineerden toelaat hun eigen kledij te dragen, dateert al uit 2005, maar wordt pas vijftien jaar later overal uitgerold. “Omdat er veel ingrepen voor nodig waren”, zegt Van De Vijver. “De gedetineerden zullen hun eigen kledij moeten onderhouden, waardoor er wasmachines aangekocht en geïnstalleerd moesten worden. In elf gevangenissen is dat intussen al gebeurd, en daar zijn de ervaringen positief.”







Er komen dus wel strenge regels: aanstootgevende T-shirts of schoenen met stalen noppen mogen bijvoorbeeld niet. “Een maatpak wel, al zullen de meesten toch voor makkelijke sportkledij kiezen.”

De gevangenisplunjes verdwijnen niet helemáál in de kledingcontainer. Daar waar het noodzakelijk is, zullen ze ook na 1 juli 2020 nog gebruikt worden.

bron: Belga