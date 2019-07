Britse brexitonderhandelaar naar Brussel

De nieuwe Britse brexitonderhandelaar David Frost wordt deze namiddag in Brussel verwacht voor gesprekken met de Europese onderhandelaars. Dat bevestigt een woordvoerster van de Europese Commissie. De kersverse Britse premier Boris Johnson stuurt zijn EU-adviseur en hoofd-brexitonderhandelaar David Frost het veld in. Vandaag en morgen is Frost in Brussel voor gesprekken met zijn Europese tegenhangers, bevestigde een woordvoerster van de Europese Commissie vanmiddag. Het gaat om de kabinetschef van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, Clara Martinez Alberola, de interim secretaris-generaal van de Commissie Ilze Juhansone en strategisch directeur van de Article 50 taskforce Stephanie Riso.

Johnson wil de Britten uiterlijk op 31 oktober uit de Europese Unie leiden, met of zonder echtscheidingsakkoord met de EU. Het brexitakkoord dat zijn voorgangster Theresa May heeft onderhandeld, aanvaardt hij niet zolang de backstop er niet uit wordt gehaald. De noodoplossing om een nieuwe harde grens tussen de EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland te vermijden door het Verenigd Koninkrijk in de Europese douane-unie te houden tot er een alternatief is, is de harde brexiteers een doorn in het oog. Zij vrezen dat Groot-Brittannië voor eeuwig in de douane-unie opgesloten zal zitten, waardoor het land ook geen eigen vrijhandelsakkoorden met derde landen zou kunnen sluiten.







Volgens een woordvoerder van de Britse regering zal Frost die boodschap straks overbrengen in Brussel. “We willen energiek aan een deal werken, maar de backstop moet eruit”, klinkt het in Downing Street.

De Europese leiders hebben sinds de aanstelling van Johnson al verschillende keren herhaald dat zijn eisen niet aanvaardbaar zijn. Brussel wil niets meer aan het echtscheidingsakkoord veranderen. Aan de politieke verklaring over de toekomstige relaties tussen Groot-Brittannië en het continent zijn eventueel wel aanpassingen mogelijk.

David Frost, de voormalige topman van de Londense kamer van koophandel, staat erom bekend een overtuigd brexiteer te zijn. Zo verklaarde hij twee maanden geleden nog dat de Britten de Europese regels rond werknemersrechten en sociale wetgeving na de brexit niet zomaar moeten overnemen, iets wat Theresa May wel nog had beloofd. De brexit is een kans om aan de komaf te maken met de “overmatige Europese regulering van de arbeidsmarkt”, vindt Frost.

bron: Belga