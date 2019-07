VIDEO. OITNB-acteurs helpen gevangenen met nieuw fonds

De producenten en acteurs van de Netflix-serie ‘Orange Is The New Black’ (OITNB) hebben een stichting opgericht om het lot van vrouwen in gevangenschap te verbeteren. De stichting heet ‘The Poussey Washington Fund’, meldt The Hollywood Reporter.

Met de nieuwe stichting hopen de OITNB-producenten en acteurs van de populaire gevangenisserie om het lot van vrouwen in en buiten de gevangenis te kunnen verbeteren. Jenji Kohan, de bedenkster van de serie, kondigde het initiatief aan op de première van het zeven en laatste seizoen in New York.







“We hebben gezien hoe ‘Orange Is The New Black’ jullie levens heeft beïnvloed”, sprak ze de fans van de serie toe in een video. “Het is een eer dat we deze verhalen mochten vertellen. Uit eigen ervaring weten we dat het Amerikaanse gevangenissysteem vrouwen in de steek laat, zowel binnen als buiten de gevangenismuren. Dankzij ‘The Poussey Washington Fund’ kunnen de personages van ‘Orange Is The New Black’ ook na het einde van de serie een impact hebben.”

Acht goede doelen

Op dit moment werkt de nieuwe stichting samen met acht ngo’s, die elk op een ander gebied werken. Sommige organisaties helpen met microleningen aan vrijgelaten vrouwen, terwijl andere ngo’s focussen op het hervormen van het logge Amerikaanse gerechtsapparaat. “We hopen dat onze kijkers gemotiveerd zijn om dit fonds te steunen”, zegt producent Jenji Kohan aan The Hollywood Reporter. Een aantal van deze organisaties worden geleid door voormalige gedetineerden.

Dat de makers de stichting ‘The Poussey Washington Fund’ hebben genoemd, ligt voor de hand voor iedereen die de serie tot seizoen 5 heeft bekeken. Voor wie de serie nog niet heeft uitgekeken volgt een spoiler. Het personage Poussey Washington komt op het einde van seizoen 4 op gruwelijke wijze om het leven tijdens een protestactie tegen cipier Piscatella. Een onervaren cipier houdt Poussey in bedwang door zijn knie in haar nek te duwen. Terwijl iedereen probeert om Suzanne ‘Crazy Eyes’ te kalmeren, heeft niemand door dat Poussey geen adem meer krijgt en sterft.