Na rellen in Braziliaanse gevangenis zijn 46 gevangenen naar andere instelling gestuurd

Een dag na de rellen in de gevangenis van Altamira in de Noord-Braziliaanse staat Para, waarbij 57 gevangenen omkwamen, zijn 46 gedetineerden die betrokken waren bij de rellen overgebracht naar andere instellingen. Dat hebben de lokale autoriteiten bekendgemaakt. Maandag braken rellen uit tussen twee rivaliserende drugsbendes. De leden van de ene bende zouden erin geslaagd zijn binnen te dringen in een andere sectie van de gevangenis. Het geweld was rond 7.00 uur ’s ochtends uitgebroken en duurde tot kort voor de middag. Zestien gedetineerden werden onthoofd, zeggen de plaatselijke media. Anderen stierven door verstikking omdat een deel van het gebouw in brand werd gestoken.

De gevangenen die deelnamen aan de rellen, onder wie zestien leiders, zijn dinsdag per bus overgebracht naar andere gevangenissen in Belem, de hoofdstad van Para, om zo’n 800 kilometer van Alatamira. Sommigen moeten naar een zwaarbeveiligde instelling.

Volgens een woordvoerder van het gevangeniswezen zal de lokale overheid van Para de families financieel helpen bij de begrafenis.

