Crisis Soedan – Scholen “tot nader order” gesloten na dood 5 scholieren

In Soedan blijven de scholen vanaf woensdag en “tot nader order” gesloten na de dood van vijf scholieren, die zijn gedood tijdens protesten op maandag. Dat hebben de autoriteiten dinsdag beslist, zo meldt het officiële persagentschap. De gouverneurs van alle staten moeten de kindertuinen, basisscholen en middelbare scholen vanaf woensdag gesloten houden, aldus het agentschap SUNA. Volgens dat agentschap vaardigde de militaire raad daarvoor een decreet uit.

In Soedan is het al sinds eind vorig jaar onrustig als gevolg van straatprotest. In april mengde het leger zich en werd president Omar al-Bashir afgezet. Maar heel wat manifestanten zien de huidige militaire overgangsraad als een voortzetting van het Bashir-regime.

Bron: Belga