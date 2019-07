Arnaud Démare sprint naar zege in vierde etappe

De 27-jarige Fransman Arnaud Démare (Groupama-FDJ) heeft dinsdag de vierde rit in de wielerronde van Wallonië (2.BC) op zijn naam geschreven. De ex-winnaar van Milaan-Sanremo (in 2016) haalde het na 178,2 km tussen Villers-Le-Bouillet en Lierneux in een groepssprint voor de Pool Szymon Sajnok (CCC) en Stijn Steels (Roompot-Charles). Loïc Vliegen (Wanty – Gobert Cycling Team), zondag winnaar in Beyne-Heusay, behoudt de gele leiderstrui. Morgen eindigt de 40e editie van de Ronde van Wallonië met een etappe van Couvin naar Thuin (186,7 km), met finish op de Muur van Thuin.

bron: Belga