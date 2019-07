Aardbeving met kracht van 3,7 aan Duits-Zwitserse grens

Aan de grens met Duitsland en Zwitserland heeft in de nacht van maandag op dinsdag een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 3,7. De beving deed zich voor om 01.17 uur ongeveer 10 kilometer ten noordwesten van Konstanz en op een diepte van 4 kilometer, meldt de Zwitserse seismologische dienst. Ze werd gevolgd door verschillende naschokken, waarvan de zwaarste een kracht had van 3,2. De seismologische dienst ontving een tiental oproepen van inwoners die de beving hadden gevoeld. Schade is er bij een schok van deze magnitude waarschijnlijk niet, maar het is wel de eerste keer dat de aarde in de regio zo hard beeft. De streek kent zo goed als geen seismische activiteit en de vorige voelbare aardbeving die werd geregistreerd, dateert al van 1976. Toen ging het om een schok van 2,6.

In de loop van de komende uren en dagen volgen mogelijk nog meer aardbevingen. “Aardbevingen met een gelijkaardige of grotere magnitude zijn weinig waarschijnlijk, maar niet uitgesloten”, aldus nog de Zwitserse seismologische dienst.

bron:Â Belga