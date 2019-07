Vrouw die spoorloos was na zes dagen teruggevonden in haar auto in Luik

De Luikse vrouw die sinds 23 juli spoorloos was, is maandagavond levend teruggevonden in Saint-Georges-sur-Meuse. Marie Bastide zat na een ongeval zes dagen vast in haar auto moest zonder eten en drinken de hitte overleven.

Van de vrouw ontbrak elk spoor sinds dinsdagavond 23 juli. Ze was het laatst gezien in een tankstation in Awans. De federale politie verspreidde een opsporingsbericht.

Bekneld







Uiteindelijk werd haar Fiat Bravo zes dagen naar haar verdwijning teruggevonden door vrijwilligers die flyers van vermiste personen ophingen. De vrouw was met haar auto in een gracht terechtgekomen langs een weg in Saint-Georges-sur-Meuse, zo’n 10 kilometer van haar woonplaats in Luik. Marie zat nog in de wagen, bekneld, maar bij bewustzijn.

Volgens het parket van Luik was haar toestand “kritiek”. Ze ligt voor verzorging in het ziekenhuis.