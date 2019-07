‘Star Trek’-acteur aangehouden voor verkrachting

Chris Obi, bekend van zijn rol als T’Kuvma in de Netflix-serie ‘Star Trek: Discovery’, is opgepakt. De Britse acteur wordt ervan verdacht zes studentes te hebben aangerand en verkracht, meldt The Sun.

De 51-jarige Chris was onderweg van Los Angeles naar zijn huis in Londen toen hij op Heathrow Airport werd aangehouden. De acteur ontkende alle aantijgingen en werd later op borgtocht vrijgelaten.

Privélessen bij hem thuis







De zes vrouwen beweren dat Chris hen tussen 2012 en 2018 heeft belaagd. De acteur was destijds artistiek directeur van een Britse toneelschool en oefende met de studentes afzonderlijk liefdesscènes tijdens privélessen bij hem thuis die volledig uit de hand zouden zijn gelopen.