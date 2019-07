Vier doden, onder wie dader, op festival in Californië, andere dader nog niet gevat

Op het Gilroy Garlic Festival in de stad Gilroy ten zuiden van San Francisco zijn vier doden, onder wie een dader, en een tiental gewonden gevallen bij een schietpartij. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Een andere dader is nog niet gevat. Het incident vond zondag iets na 17.41 uur lokale tijd plaats. Volgens politiechef Scot Smithee waren er twee daders. Eén schutter is neergeschoten door een agent en is omgekomen. De tweede verdachte is nog niet opgepakt. Het is ook niet duidelijk of die persoon ook geschoten heeft of enkel een ondersteunende rol gespeeld heeft, klonk het op de persconferentie.

Er vielen in totaal vier doden, onder wie ook de dader. Lokale media berichten dat een van de slachtoffers een 3-jarige jongen is, maar de politie maakte geen details bekend over de identiteit van de slachtoffers.







De politie vraagt de bevolking om weg te blijven van het festivalterrein omdat het nog steeds een actieve plaats delict is. De daders zouden een gat in een hek gemaakt hebben om het festivalterrein binnen te geraken.

De Amerikaanse president Donald Trump roept de bevolking via Twitter op “voorzichtig” te zijn. Het Gilroy Garlic Festival is een van de grootste foodfestivals in de Verenigde Staten. Het vindt jaarlijks plaats in het Christmas Hill Park in Gilroy.

Maandagochtend lokale tijd zal een tweede persconferentie plaatsvinden.

Bron: Belga