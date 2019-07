“Tijd om nu echt werk te maken van energietransitie”

“Dit arrest maakt nog maar eens duidelijk dat de energiepolitiek niet in de achterkamers kan plaatsvinden wars van toepasselijke wetgeving over milieu-effecten en transparantie”, zo reageert Groen-Kamerlid Tinne Van der Straeten op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. “We moeten de energietransitie richting hernieuwbare energie nu meer dan ooit versnellen om geen tijd te verliezen”, zegt de Groen-politica. Het Europees Hof van Justitie oordeelde vandaag dat de regering een milieueffectboordeling had moeten laten uitvoeren voor ze in 2015 de levensduur liet verlengen van kerncentrales Doel 1 en 2.

Volgens Groen is de regering duidelijk in de fout gegaan. “Een milieueffectenrapport en een degelijke inspraakprocedure was wel degelijk nodig. Een verlenging van de levensduur van de kerncentrales zou dezelfde procedure moeten doorlopen als het openen van een nieuwe. Dat hebben wij toen ook al aangehaald, maar de regering had er geen oren naar”, aldus Van der Straeten. Zij benadrukt ook dat zo’n beslissing “weloverwogen” moet gebeuren en dus “niet op een drafje”.







Groen zal minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) en de minister verantwoordelijk voor nucleaire veiligheid Pieter De Crem (CD&V) over deze kwestie ondervragen in het parlement.

bron: Belga