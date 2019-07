Federale formatie: “Rondetafelgesprek geen voorbode van een coalitie”

“Wij stappen niet in een regering zonder Ecolo. Daar is vanavond niets aan veranderd.” Dat zegt Groen-voorzitter Meyrem Almaci na de rondetafel van informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders. “Dit was gewoon een gesprek in het kader van de informatie-opdracht. Het was geen voorbode van een volgende coalitie. Wij zijn gewoon gegaan om te luisteren. Ecolo heeft dat anders ingevuld.”

Maar dat zorgt volgens Almaci niet voor wrevel tussen beide partijen. “Wij zijn twee verschillende partijen die heel nauw samenwerken, maar we zijn geen Siamese tweeling. Desalniettemin is het overduidelijk dat we niet zonder elkaar in een coalitiebespreking zouden stappen.” Preformatie