Weerbericht – Geleidelijk aan droger

Zondag is het zwaarbewolkt met perioden van regen of nog enkele stevige buien. In de loop van de dag wordt het geleidelijk droog vanaf het zuidwesten. Tegen de avond verschijnen de eerste opklaringen langs de Franse grens. Dat meldt het KMI. De maxima schommelen tussen 17 en 21 graden. Zondagavond kan er nog tijdelijk regen vallen in het noordoosten en oosten van het land terwijl elders de opklaringen breder worden vanaf het zuidwesten. In de nacht van zondag op maandag klaart het overal uit en kan er zich nevel of mist vormen in de Ardense valleien. De minima liggen tussen 10 graden in de Ardennen en 15 graden in het noorden van het land.

Maandag krijgen we rustig en mooi weer met zon en in de loop van de dag enkele wolkenvelden. De maxima liggen tussen 20 graden in de Hoge Ardennen en 25 graden in de Kempen.

Een depressie boven de Britse Eilanden stuurt dinsdag vanuit het zuiden geleidelijk onstabiele lucht naar West-Europa. In de ochtend is het zacht en zonnig. In de loop van de namiddag trekt een storing door het land met tijdelijk meer bewolking en enkele lokale buien. Het wordt vrij warm met maxima tussen 24 en 28 graden.

Woensdag komt de Britse depressie boven de Noordzee te liggen en wordt met een strakke zuidwestelijke stroming zachte en onstabiele lucht naar onze streken aangevoerd. Het wordt wisselend bewolkt met in de loop van de dag enkele regen- en onweersbuien. De maxima komen uit tussen 19 en 24 graden bij een matige en aan zee vrij krachtige wind uit zuidwest.

bron:Â Belga