PS bevestigt komst naar rondetafel

PS zal aanwezig zijn op de rondetafel van de federale informateurs, die om 18 uur van start zou gaan op een geheime locatie. Dat werd vernomen bij de Franstalige socialisten. Donderdag trachtten informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte N-VA en PS al samen aan tafel te krijgen, maar dat mislukte. Vandaag wordt er een rondetafelgesprek gehouden met zoveel mogelijk partijen, maar daarover heerst nog veel onduidelijkheid. N-VA zal er alvast zijn, en ook PS bevestigt nu haar komst.

cdH liet eerder al weten voor een oppositiekuur te kiezen en komt zondag dan ook niet. Sp.a, CD&V en de twee liberale partijen naar alle waarschijnlijkheid wel. De groenen scheppen geen duidelijkheid over hun intenties. Ecolo liet in het verleden al weten niet aan een tafel met N-VA te willen zitten. Volgens sommige media zal Ecolo daarom ook zondagavond niet aanwezig zijn. Het is niet duidelijk of de Vlaamse zusterpartij dat voorbeeld volgt. De lijnen blijven zondag dood bij Groen.







Het doel van de rondetafel lijkt alleszins niet om een echte formatie op te starten. Bij hun laatste persconferentie verklaarden de informateurs een nota te willen opmaken om een ‘preformatie’ te kunnen opstarten. Die nota wordt zondagavond wellicht voorgelegd.

