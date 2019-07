Noors-Oostenrijks duo wint WK Fortnite, Belgische Noward 13de

De 16-jarige Noor Emil Bergquist Pedersen, alias Nyhrox, en zijn Oostenrijkse speelpartner Thomas Arnould, alias Aqua, hebben zaterdag in New York de duocompetitie van de wereldbeker Fortnite, een populair computerspel, gewonnen. De tieners zijn daarmee elk meteen 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) rijker. Met in totaal 51 punten deden Nyhrox en Aqua het net dat beetje beter dan een ander Europees duo, de 21-jarige Nederlander David Jong (Rojo) en de 15-jarige Brit Jaden Ashman (Wolfiez) die 47 punten scoorden. Ook zij streken een aardig bedrag op van samen 2,2 miljoen euro.

Het onderdeel duo’s, waarbij twee gamers samen moeten proberen de andere duo’s te verslaan, duurde twee dagen. In diezelfde competitie deed ook een Belg mee. Howard Castiaux (23), alias Noward, speelde samen met een Zwitserse partner. De twee strandden op de 13de plaats met 27 punten.

De solocompetitie, de belangrijkste, vindt zondag plaats. Ook hier strijdt een Belg om de eer. DRG, gamersnaam van Evan Depauw (15), slaagde erin zich al in de eerste week te kwalificeren, wat hem goed 7.000 dollar opleverde. Daar komt nog zeker 50.000 dollar bij.

Aan de finale gingen tien kwalificatieweken vooraf. Aan die kwalificatierondes deden volgens Epic Games, de ontwikkelaar van het spel, 40 miljoen mensen mee. Het toernooi wordt in een uitverkocht Arthur Ashe Stadium gespeeld en heeft een totale prijzenpot van 30 miljoen euro. Online keken nog eens miljoenen mensen naar het toernooi.

Fortnite is een van de populairste games ooit. Het spel kwam in juli 2017 op de markt en dankt zijn succes onder meer aan het Battle Royale-spelconcept. Daar belanden de spelers met 100 op een eiland en moeten ze proberen om als enige tot het einde te overleven. Begin dit jaar bereikte Epic de drempel van 250 miljoen gamers.

Bron: Belga