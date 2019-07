Noord-Koreaanse boot dringt Zuid-Koreaanse wateren binnen

Een Noord-Koreaanse boot met drie opvarenden is zaterdagavond Zuid-Koreaanse wateren binnengedrongen en werd naar een militaire haven in Zuid-Korea gesleept. Dat heeft het Zuid-Koreaanse agentschap Yonhap zondag onder aanhaling van het leger gemeld. Er is een onderzoek geopend. In juni stak ook al een Noord-Koreaanse vissersboot met vier mannen ongemerkt de nochtans fors bewaakte grens over. Twee personen werden teruggestuurd naar Noord-Korea, de twee anderen verklaarden dat ze wilden overlopen. Een Zuid-Koreaanse generaal werd toen nog als gevolg van het veiligheidsincident uit zijn functie ontheven.

De voorbije jaren zijn al meer dan 30.000 Noord-Koreaanse burgers hun land ontvlucht, maar het gebeurt zelden dat ze dat doen door de grens tussen de twee Korea’s over te steken. De meeste vluchtelingen wagen hun kans via de grens tussen Noord-Korea en China.

Bron: Belga