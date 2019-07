Loïc Vliegen (Wanty-Gobert) wint tweede etappe

Loïc Vliegen (Wanty – Gobert Cycling Team) heeft de tweede rit in de wielerronde van Wallonië (2.BC) op zijn naam geschreven. De 25-jarige Luikenaar was de beste na 170,4 km tussen Borgworm en Beyne-Heusay, met in de finale vier beklimmingen. Vliegen, die zijn eerste profzege behaalde, had na een uitval in het slot aan de streep een kleine voorsprong op de Brit Chris Lawless (Ineos). Quinten Hermans (Telenet Fidea) werd kort daarna in een sprint derde voor Dimitri Claeys (Cofidis).

Vliegen neemt meteen ook de leiderstrui over van zijn ploegmaat Timothy Dupont. Die sprintte zaterdag naar de zege in Dottenijs.







Maandag staat de derde etappe op het programma, van La Roche-en-Ardenne naar Verviers (194,2 km).

bron: Belga