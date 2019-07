Duizenden Roemeniërs op straat nadat politie faalt om ontvoerd meisje te redden

In Roemenië zijn zaterdagavond duizenden mensen op straat gekomen uit protest tegen de politie, die er volgens hen door nalatigheid niet in slaagde om een 15-jarig meisje te redden dat ontvoerd was. Het meisje werd uiteindelijk vermoord teruggevonden, terwijl ze tot drie keer toe de politie had gebeld vanuit de woning waarin ze werd vastgehouden. Zaterdag werd het hoofd van de politie al ontslagen vanwege de blunder. Duizenden demonstranten kwamen op straat in de hoofdstad Boekarest en in andere steden. Ze legden voor het ministerie van Binnenlandse Zaken bloemen en kaarsen neer. De manifestanten beschuldigen de politie van incompetentie omdat ze te lang gewacht heeft om op een noodoproep te reageren. Ook president Klaus Iohannis en minister-president Viorica Dancila hebben al te kennen gegeven dat de politie heeft gefaald.

De 15-jarige Alexandra werd woensdag ontvoerd door een man terwijl ze aan het liften was om thuis te geraken. Donderdagochtend was ze er verschillende keren in geslaagd om het noodnummer 112 te bellen met een gsm, en zei toen dat ze werd vastgehouden in een huis in de stad Caracal. Ze riep ook “hij komt eraan, hij komt eraan”, vooraleer het laatste telefoongesprek werd afgebroken.







De politie doorzocht eerst drie foute woningen en slaagde er pas twaalf uur na de oproepen in om het huis van de ontvoerder te lokaliseren. Daarop vroegen de agenten een huizoekingsmandaat en wachtten ze nog tot de volgende ochtend om de woning te betreden, 19 uur na de telefoontjes. Ze troffen uiteindelijk achter de woning in een metalen ton menselijke resten aan die deels verbrand waren, en tanden en juwelen van de tiener.

Zaterdag werd een man, de 65-jarige eigenaar van het huis, opgepakt. Hij ontkent iets met de zaak te maken te hebben en zegt dat hij Alexandra nooit heeft ontmoet. Zijn advocaat verklaarde dat het meisje wel gevraagd had om zijn telefoon te gebruiken om de hulpdiensten te bellen.

De politie verklaarde dat het technisch onmogelijk was geweest om de noodoproep te lokaliseren. Het hoofd van de STS, de speciale eenheid die telefonieonderzoek voert, zal daarover maandag in het parlement ondervraagd worden. Ook stelde de politie dat er juridische hindernissen waren om de woning van de verdachte binnen te gaan, terwijl het bij een noodgeval niet nodig is om een huiszoekingsbevel aan te vragen.

President Iohannis ziet in het incident een teken dat er door corrupte praktijken incompetente mensen bij de politie werken. “Zolang corruptie, incompetentie en het maken van promotie door andere criteria als expertise mogelijk zijn, lijdt de hele maatschappij daaronder”, zei hij. Het hoofd van de politie werd zaterdag alvast ontslagen.

bron: Belga