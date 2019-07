Belgen in het buitenland – Napoli en Mertens hebben geen medelijden met Liverpool

Napoli heeft zondag in een oefenduel in het Schotse Edinburgh met 3-0 gewonnen van Champions League-winnaar Liverpool. Dries Mertens, die bij Napoli de eerste helft meedeed, was de aangever voor het eerste doelpunt. Bij Liverpool, dat vorige week ook al verloor van Dortmund en Sevilla, speelden Simon Mignolet (hele wedstrijd) en Divock Origi (eerste uur) mee. Eerder zondag won Chelsea, met Michy Batshuayi na rust tussen de lijnen, vriendschappelijk met 3-4 bij tweedeklasser Reading. Batshuayi gaf de assist voor de laatste treffer van de Blues.

Zaterdag waren Youri Tielemans (Leicester City) en Christian Benteke (Crystal Palace) goed bij schot. Tielemans en Leicester wonnen met 1-2 bij tweedeklasser Stoke, de middenvelder maakte het winnende doelpunt. Benteke en Crystal Palace triomfeerden met 0-5 bij een andere tweedeklasser, Bristol City. Onze landgenoot was goed voor de derde treffer.

Voorts deden Kevin Mirallas (met Everton 3-1 nederlaag bij Mainz), Adnan Januzaj (met Real Sociedad 3-3 bij Millwall), Christian Kabasele (met Watford 0-1 zege bij QPR), Timothy Castagne (met Atalanta 2-1 nederlaag bij Swansea City) en Nacer Chadli (met Monaco 0-1 zege bij Porto) de nodige speelminuten op. Aaron Leya Iseka (Toulouse) stond na het EK U21 met Jonge Duivels voor het eerst op het veld, op bezoek bij Nîmes (2-1 nederlaag), en scoorde meteen een keer vanaf de stip.

In de Chinese Super League mocht enkel Yannick Carrasco dit weekend van de winst proeven. Zijn team, Dalian Yifang, won met 1-0 van het Shandong Luneng van Marouane Fellaini. Carrasco gaf de assist voor het enige doelpunt en werd in blessuretijd vervangen. Fellaini speelde de hele wedstrijd. Mousa Dembélé en Guangzhou R&F verloren met 5-3 van Shanghai Shenhua, Dembélé werd twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald.

In de MLS verloren Cincinnati en Roland Lamah voor de zestiende keer in 23 duels. Bij het Toronto van Laurent Ciman werd met 2-1 verloren. Lamah speelde 72 minuten, Ciman zat niet bij de selectie.

bron: Belga