Alle betrokken partijen vergaderen in Wenen over inbreuken nucleair akkoord Iran

In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn alle partijen die betrokken zijn bij het nucleair akkoord met Iran bijeengekomen voor een nieuwe vergadering. Topdiplomaten van Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland, China en Iran bespreken hoe het verder moet met het akkoord in het licht van de recente inbreuken door Teheran. De pogingen om het nucleaire akkoord te redden, worden bemoeilijkt door de escalerende spanningen tussen Londen en Teheran, die ontstonden toen een Iraanse tanker voor de kust van Gibraltar in beslag werd genomen en Iran daarop in de Straat van Hormoez beslag legde op een olietanker die onder Britse vlag vaart. Het nucleaire akkoord wil voorkomen dat Iran een atoomwapen ontwikkelt, in ruil voor een verlichting van de economische sancties tegen het land.

De Verenigde Staten stapten vorig jaar uit het akkoord en begonnen weer beperkingen op te leggen op de handel met Iran. Als reactie begon Iran zijn uranium te verrijken tot een hoger percentage dan afgesproken in het akkoord.







Waarnemers verwachten niet dat er zondag in Wenen veel vooruitgang geboekt wordt.

Bron: Belga