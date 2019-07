Al 29 doden en nog 22 vermisten na grondverschuiving in China

In China zijn na de aardverschuivingen van dinsdag in een dorp nabij de stad Liupanshui, op zo’n 2.300 km van Peking, nu al 29 doden geteld. Er worden ook nog altijd 22 mensen vermist. Dat meldt het Chinese nieuwsagentschap Xinhua. Zo’n 40 mensen konden worden gered. Eenentwintig huizen raakten dinsdag bedolven onder de aardmassa in Liupanshui, in de provincie Guizhou. Op televisiebeelden was te zien hoe reddingswerkers verwoed tussen het puin zoeken naar overlevenden. Onder de doden bevinden zich onder andere twee kinderen, een moeder en haar baby.

Grondverschuivingen komen wel vaker voor in landelijke en bergachtige regio’s in China, vooral tijdens zware regenval. In augustus 2017 kwamen zo bij twee aardverschuivingen in dezelfde provincie nog minstens 30 mensen om.

