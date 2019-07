Holy guacamoly! Je kan in een avocadocaravan slapen

Wie had vijf jaar geleden gedacht dat avocado’s zo razendpopulair zouden worden? Van The Avocado Show, een avocado-museum tot aan avocado-oorbellen, -tassen en levensgrote opblaasbare avocado’s: waar de avocado vroeger vooral in de keuken werd gebruikt zie je de groene vrucht nu overal opduiken. En als klap op de vuurpijl kan je straks ook in een zogeheten Avo-Condo slapen!

Op 31 juli (Nationale Avocado Dag) wordt ’s werelds eerste avocado-vormige caravan geopend. Tot nu toe is het alleen mogelijk om er op 31 juli en 1 augustus in te slapen. Het speciale huisje is gebouwd in Australië en bevindt zich tijdelijk bij Campbell’s Cove Lookout op de Circular Quay in Sydney. Maar misschien komt de Avo-Condo ook wel richting Europa?







Naast de buitenkant is ook het interieur helemaal in avocado-thema. Vanuit de caravan heb je een spectaculair uitzicht op de iconische Sydney Harbour Bridge en het Sydney Opera House. Waar wacht je nog op?

