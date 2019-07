Tour de France – Tim Wellens blikt terug op geslaagde Tour, na vijftien dagen met de bollentrui

Tim Wellens keert niet naar huis met de bergtrui, maar blikt wel terug op een geslaagde Tour. “Ik ben zeer tevreden”, zei hij zaterdag na de laatste Alpenrit. “Ik reed vijftien dagen met de bollentrui, we wonnen drie ritten met de ploeg en ik eindig als tweede in het klassement van de bergtrui. Dat noem ik geslaagd.” “We waren bijna elke dag in de aanval en hebben een ongelooflijk sterke Tour gereden met de ploeg. Het is een beetje jammer dat ik die bergtrui mis met amper twaalf punten, maar Romain Bardet was wel de betere klimmer. Dat moet je durven toegeven. Anderzijds ben ik trots dat ik tweede eindig, dit is toch de Tour de France, de belangrijkste wedstrijd van het jaar en ik wil zeker nog eens terugkomen. Ik geloofde er zaterdagochtend ook niet meer in dat ik nog punten terug kon winnen. Dat was niet het plan vandaag, dat was te moeilijk: Thomas en ik wilden ons gewoon nog eens tonen in een duo-aanval, meer moet je daar niet achter zoeken.”

“Ik heb aanvallend gekoerst en we hebben ons getoond met de ploeg. Dit jaar was het leuk om de tour te rijden na de vorige twee moeilijke edities. Als het goed draait, dan ben je hier ook liever. Ik zal goede herinneringen hebben aan deze Tour en ik wil dat meenemen naar de volgende edities. Ik heb geleerd dat je hier heel sterk aan de start moet staan, er in moet geloven en je nooit mag opgeven.”

bron: Belga