Pride in Berlijn trekt bijna 1 miljoen mensen

In Berlijn heeft de jaarlijkse Pride parade bijna 1 miljoen mensen naar de Duitse hoofdstad gelokt. Ze herdachten er onder andere de 50ste verjaardag van de gebeurtenissen van Stonewall, een keerpunt voor de holebigemeenschap. Het was tegelijk ook 40 jaar geleden dat de eerste Pride van Berlijn in 1979 door de straten van de stad trok. Aan die optocht namen toen 450 mensen deel. De feestvierders vertrokken zaterdag rond de middag met lichte vertraging aan de Kurfürstendamm, de belangrijkste winkelboulevard van Berlijn. Van daaruit ging het richting de Brandenburger Tor. Rond 15 uur telden de organisatoren zo’n 150.000 deelnemers. Tegen de avond was het totale aantal mensen dat voor de Pride naar de stad was afgezakt, gegroeid tot zowat 1 miljoen. Nadat de stoet bij het eindpunt was aanbeland, werd het evenement met een slotshow in schoonheid afgesloten.

Alles samen werden ongeveer 800 politiemensen gemobiliseerd om het evenement in goede banen te leiden en de veiligheid te verzekeren.

Thema van dit jaar was de 50ste verjaardag van de gebeurtenissen van Stonewall, met als slogan “Stonewall 50 – Elke opstand begint met jouw stem”. Voor de New Yorkse homobar Stonewall, in het hart van de Village, speelden zich in juni 1969 zes dagen lang rellen af tussen de politie en homo’s die genoeg hadden van de onderdrukking van hun gemeenschap. Daaruit ontstond de beweging die voor de rechten van homoseksuelen opkomt, en in juni 1970 de eerste Gay Pride, een manifestatie die uitzwermde naar metropolen in de hele wereld.

