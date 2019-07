Handelsoorlog VS-China – Handelsdeal tussen VS en China laat “mogelijk nog even op zich wachten”

Een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China laat mogelijk nog even op zich wachten. De Amerikaanse president Donald Trump houdt er zelfs rekening mee dat de Chinezen pas na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 hun handtekening willen zetten, omdat Peking liever een deal met een Democraat zou willen sluiten.

“Ik denk dat China waarschijnlijk zal zeggen: laten we wachten”, zei Trump vrijdag tegen verslaggevers in het Witte Huis. Maar na de presidentsverkiezingen kan het volgens de Republikeinse bewindsman hard gaan. “Als ik win, meteen daarna, gaan ze allemaal deals tekenen.”

Er is volgende week weer handelsoverleg tussen de twee economische grootmachten. Daarvoor reizen handelsgezant Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin naar Shanghai af. Na de gespreksronde in China, gaan onderhandelaars van beide landen in Washington om tafel.

Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping sloten op de G20-top in Japan eind juni een wapenstilstand in het slepende handelsconflict. Dat weerhield Trump er niet van om onlangs weer te dreigen met meer importheffingen op Chinese goederen.

Bron: Belga