Coleman overvleugelt concurrentie op 100m op Amerikaanse trials

De Amerikaan Christian Coleman heeft vrijdagavond makkelijk de 100 meter gewonnen op de Amerikaanse kampioenschappen in Des Moines (Iowa). De 23-jarige Coleman is zo ook zeker van zijn ticket voor het WK in Doha (27 september-6 oktober). Coleman won de finale in het Drake Stadium in een chrono van 9.99, voor Michael Rodgers en Christopher Belcher (beiden 10.12). Voordien had hij in de halve finales 9.96 laten optekenen. Daarmee bleef hij ruimschoots Isaiah Young (10.15) en Justin Gatlin (10.16) voor. De 37-jarige Gatlin bleef na zijn nederlaag in de halve eindstrijd weg uit de finale. Hij is als regerend wereldkampioen al gekwalificeerd voor Doha.

Coleman liep dit jaar met 9.81 ook al de beste wereldjaarprestatie op de 100 meter. Hij lijkt twee maanden voor het WK de grote favoriet op het koningsnummer van de sprint. “Ik voel me heel goed”, verklaarde hij vrijdag na zijn overwinning. “Het hele seizoen was mijn doel de kwalificatie voor het WK. Die is nu binnen. Daarmee is mijn missie nog niet beëindigd. Nu ga ik voor een medaille in Doha. Deze zege is maar een stap op weg naar het grotere doel.”

Bij de vrouwen was de zege voor Teahna Daniels, die pas deze week prof werd. Ze verraste de concurrentie met een tijd van 11.20. English Gardner werd tweede in 11.25, Morolake Akinosun derde in 11.28.

Daniels zei na afloop haar overwinning te danken aan een strikt dieet dat haar sinds december vorig jaar 8,6 kilo deed verliezen. “Dat was zeer belangrijk voor mij”, aldus de 22-jarige Texaanse. “Het was een lange weg, maar ik wilde hier in de best mogelijke vorm aan de start staan.” Als beloning trakteerde ze zichzelf achteraf op een hamburger en een milkshake.

bron: Belga