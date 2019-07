Amerikaanse kustwacht neemt 13 ton cocaïne in beslag

De Amerikaanse kustwacht heeft vrijdag een drugsnetwerk ontmanteld en daarbij 13 ton cocaïne in beslag genomen. De drugs hebben een waarde van 350 miljoen dollar (314 miljoen euro). Dat meldt de kustwacht zaterdag. De drugs waren verpakt in balen en dreven in internationaal water in de Stille Oceaan, langs de kusten van Mexico. De kustwacht onderschepte vrijdag zes verdachte boten en alle mensen aan boord werden opgepakt. De drugs werden overgebracht naar de haven van San Diego (Californië).

“Deze inbeslagname betekent dat 13 ton cocaïne niet op de straten van de Verenigde Staten terecht komt voor verkoop”, meldt de Amerikaanse kustwacht. “We zetten de strijd voort tegen de transnationale criminele organisaties die elke dag cocaïne vervoeren via de Stille Oceaan.”

Snids begin 2019 heeft de Amerikaanse kustwacht in de Stille Oceaan naar eigen zeggen meer dan 100 boten onderschept, meer dan 100 ton cocaïne in beslag genomen en meer dan 400 verdachten opgepakt.

Bron: Belga