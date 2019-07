IN BEELD. Binnenkort kan je in Nederland naar een Instagram-‘museum’

Ben je door de voorraad foto’s voor op je Instagramaccount heen en kan je wel wat nieuw materiaal gebruiken? Ga dan binnenkort eens langs WONDR, een artistieke speeltuin van 1.200 m² groot, gecreëerd door jonge kunstenaars. In dit Nederlandse Instagramparadijs vind je vijftien fotogenieke ruimtes, waarin je je helemaal kunt uitleven.

WONDR is een plek waar je de buitenwereld even kunt vergeten. In iedere ruimte zijn speciale camera’s geplaatst die foto’s van bezoekers maken, zodat je ze achteraf kan posten op Instagram. Na de experience ontvang je de foto’s per mail.







Zo duik je als bezoeker in een roze bad vol met duizenden marshmallows, ontdek je een tropische jungle van kleurrijke bomen, klim je in driedimensionale schilderijen en feest je onder honderden discoballen. Na de experience heb je de mogelijkheid om nog wat Instagrammable snacks te kopen in het WONDR Café.

“Een plek waar de zon altijd schijnt”

Initiatiefnemer Sarah Mendes houdt van kleur: “Ik kom oorspronkelijk uit Brazilië en merkte dat ik in de wintermaanden in Nederland de zon en de kleur miste in het dagelijks leven”, vertelt ze aan Metro Nederland. “Daarom wil ik in de herfst en winter Nederlanders een plek bieden waar de zon altijd schijnt en waar zij ondergedompeld kunnen worden in een bad vol kleur en verwondering.”

Van 18 september 2019 t.e.m. 18 maart 2020

Meeuwenlaan 88, Amsterdam-Noord

24,50 euro.