WK zwemmen – Kimberly Buys staat in halve finales

Kimberly Buys heeft zich vrijdag op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju geplaatst voor de halve finales op de 50 meter vlinderslag, die deze namiddag worden gezwommen. De dertigjarige Oost-Vlaamse zwom op het niet-olympisch nummer de veertiende tijd van alle deelneemsters, 26.23. Dat volstond voor een stek in de halve finales. Buys was 0.84 trager dan de Zweedse Sarah Sjöström die de snelste tijd in de reeksen liet optekenen. Ze bleef ook ruim boven het Belgisch record van 25.70, dat ze twee jaar geleden zwom op het WK in Boedapest.

Vorige week zondag strandde Buys op het WK al in de reeksen van de 100m vlinderslag.

bron: Belga