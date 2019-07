Vermoeide Djokovic zegt af voor ATP Montréal

Nummer één van de wereld Novak Djokovic heeft gisterenavond laten weten niet te zullen deelnemen aan het ATP-toernooi in Montreal (hard/5.701.945 dollar). De 32-jarige Serviër gaf aan meer tijd nodig te hebben om te herstellen van zijn inspanningen op Wimbledon. In de finale van het Londense grastoernooi versloeg Djokovic Roger Federer (ATP 3) na een tiebreak bij 12-12 in de vijfde set. Het was zijn zestiende grandslamtitel.

Het ATP-toernooi in Montréal (5-11 augustus) is één van de belangrijkste voorbereidingstoernooien op de US Open (26 augustus-8 september), waar Djokovic titelverdediger is.







De verliezend finalist van vorig jaar, de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP 12), is ook afwezig in Canada met een breukje in de rechterknieschijf.

Bron: Belga