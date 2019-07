Tshisekedi en Kabila bereiken regeerakkoord in Congo

De nieuwe president van Congo Félix Tshisekedi en zijn voorganger Joseph Kabila hebben na zes maanden onderhandelen een regeerakkoord afgesloten. Dat maakten beide partijen bekend. De nieuwe regering, waarin vooral het kamp-Kabila ruim bedeeld is, zou volgende week al aan het werk kunnen gaan. Het platform van partijen die Tshisekedi in het parlement steunen, Cach, en het platform achter Kabila, FCC, vormen samen de meerderheid, maar de FCC heeft op zich al een absolute meerderheid in dat parlement. Daardoor is het beeld ontstaan dat Kabila eigenlijk nog altijd de politieke macht in handen heeft, en dat de president machteloos staat zonder de steun van Kabila, die bovendien senator voor het leven is.

Tshisekedi won in december de verkiezingen en legde op 24 januari de eed af als president. Hij stelde op 20 mei al Sylvestre Ilunga Ilunkamba aan als premier.







“De regering zal uit 65 leden bestaan: 42 komen van FCC en 23 uit de rangen van Cach”, zegt een van de onderhandelaars van Cach vrijdag. Bij wie de belangrijkste portefeuilles komen, wil voorlopig geen van beide partijen zeggen.

Bron: Belga