Tour gaat richting apotheose

Na de overwinning van Nairo Quintana in de eerste Alpenrit en het halve minuutje tijdverlies van Julian Alaphilippe trekt het peloton vandaag de tweede Alpendag in. Deze keer ligt de aankomst niet na een afdaling, maar in Tignes, op 2113 meter, na een korte etappe over 126,5 km. Tim Wellens verloor gisteren de bergtrui aan Romain Bardet. De Fransman telt nu 86 punten, Wellens heeft er 74. Vandaag zijn er 59 punten te verdienen onderweg. “Ik geef het nog niet helemaal op”, maakte de Limburger zich gisteren sterk, “maar ik besef wel dat het heel moeilijk zal zijn om die trui te heroveren.”

De etappe van Saint-Jean-de-Maurienne naar Tignes telt slechts 126,5 km, een korte etappe dus waarin vijf gecategoriseerde hellingen zijn opgenomen, twee van derde categorie, één van tweede categorie, één van eerste categorie en één van buiten categorie, namelijk het dak van deze Tour, de Col de l’Iseran, op 2770 meter hoogte.







Het eerste deel van de etappe is het minst zwaar met de Côte de Saint-André van derde categorie, 3,1 km aan 6,8 procent, daarna volgt de Montée d’Aussois van tweede categorie, 6,5 km aan 6,2% en vervolgens de Col de la Madeleine, derde categorie, 3,9 km aan 5,6%. Ze zijn een voorproefje voor de hoogste col in deze Tour, de Col de l’Iseran, buiten categorie, 12,9 km aan 7,5%, op 2770 meter hoogte waar 8, 5 en 2 bonusseconden te rapen zijn. Daarna volgt een (deels) steile afdaling richting de slotklim naar Tignes, eerste categorie, 7,4 km aan 7%.

Tignes ontvangt de Tour nog maar voor de tweede keer, 12 jaar na de overwinning van Michael Rasmussen die toen ook het geel pakte en enkele dagen later de Tour moest verlaten van zijn team wegens problemen met zijn whereabouts. Later zou hij ook geschorst worden voor dopinggebruik. De Deen is trouwens vandaag werkzaam als journalist in de Tour en zal de etappe ongetwijfeld met een ander oog bekijken.

Julian Alaphilippe draagt nog steeds de gele trui. Hij telt, na de aanval van Egan Bernal gisteren, nog 1:30 voorsprong op de Colombiaan, 1:35 op Geraint Thomas, 1:47 op Kruijswijk en 1:50 op Thibaut Pinot. In de laatste 800 meter kreeg hij het lastig op de slotklim, verloor hij zo’n 20 seconden op de groep Thomas-Kruijswijk, maar zette hij die scheve situatie recht in de afdaling. Deze keer ligt de aankomst bergop. “Ik weet dat ik zal bestookt worden”, stelde hij, “ik weet dat de rit van vrijdag en zaterdag wellicht nog zwaarder zijn dan de eerste Alpenrit. Ik ga mijn best doen om dat geel te houden, meer kan ik niet doen.”

Het weer zou vandaag ook wel eens zijn rol kunnen spelen. Gisteren brak een onweer los na de finish, vrijdag is het risico op onweer groter al vanaf de vroege namiddag.

