Ook aflossingsploeg op 4x200m haalt finale niet

Na een eerdere teleurstelling op de 4x100m heeft ook de aflossingsploeg op de 4x200m zich op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju niet kunnen plaatsen voor de finale. Louis Croenen, Thomas Thijs, Alexandre Marcourt en Sebastien de Meulemeester bleven steken op de dertiende tijd, 7:12.99. De top-8 zwemt de finale. Italië zwom de beste tijd in de kwalificaties, in 7:04.97, 8.02 sneller dan de Belgen. Croenen en co kwamen uiteindelijk 4.54 te kort voor een stek in finale.

De aflossingsploeg mist als dertiende ook nipt een olympisch ticket. Dat was weggelegd voor de top-12 na de reeksen. Nummer twaalf Zwitserland was uiteindelijk 91 honderdsten sneller dan onze landgenoten. Het team heeft nog een kans om alsnog naar de Spelen te gaan. Op basis van de ranking met de snelste teams gaan op 31 mei 2020 nog vier tickets naar de landen met de scherpste chrono’s die zich nog niet wisten te kwalificeren.







bron: Belga