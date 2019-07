Gille en Vliegen staan opnieuw in de finale

Sander Gille en Joran Vliegen hebben zich geplaatst voor de dubbelfinale op het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad (gravel/524.340 euro). De Limburgers, het vierde reekshoofd, rekenden in hun halve eindstrijd na één uur en tien minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-4) af met de Zwitsers Marc-Andrea Hüsler en Jakub Paul. Gille en Vliegen zijn duidelijk in topvorm. Vorig weekend gingen ze al met de eindzege in het dubbelspel aan de haal in het Zweedse Båstad. Dat was voor het paar de eerste winst van een ATP-toernooi.

In de finale in Gstaad wacht een confrontatie met de winnaars van de andere halve finale, tussen de Oostenrijks-Slovaakse tandem Philipp Oswald/Filip Polasek, het eerste reekshoofd, en het Argentijnse duo Guillermo Duran/Andres Molteni, het derde reekshoofd.







bron: Belga