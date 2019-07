Gezinnen krijgen schooltoeslag automatisch via het groeipakket

De schooltoeslag vervangt vanaf het komende schooljaar de vroegere schooltoelage, die deel uitmaakt van het Groeipakket. Gezinnen met kinderen in het Vlaamse kleuter-, lager en secundair onderwijs en HBO5 Verpleegkunde hebben recht op die toeslag. Het Groeipakket verving begin dit jaar al de kinderbijslag. De instanties die het groeipakket uitbetalen, onderzoeken proactief of gezinnen recht hebben op de schooltoeslag. Ouders zullen dus geen aanvraag meer moeten doen. “Een mijlpaal in de administratieve vereenvoudiging”, zegt Kind en Gezin. Gezinnen die enkel kinderen hebben jonger dan 18 jaar krijgen de toeslag uitbetaald in de loop van september of oktober, gezinnen met (ook) kinderen ouder dan 18 krijgen de toeslag van eind oktober tot december.

De studietoelage voor het hoger onderwijs moet nog altijd aangevraagd worden bij de afdeling studietoelagen van het ministerie van Onderwijs.







Meer info over de voorwaarden en de bedragen is terug te vinden op www.groeipakket.be. De hoogte van die toelages hangt af van het inkomen en de gezinssamenstelling.

bron:Â Belga