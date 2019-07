Cubaanse kardinaal Jaime Ortega overleden, die voor dooi met VS zorgde

De Cubaanse kardinaal Jaime Ortega, die de historische toenadering tussen zijn land en de Verenigde Staten bewerkstelligde, is vandaag op de leeftijd van 82 jaar overleden, zo heeft de Cubaanse Kerk gemeld. “Kardinaal Ortega is overleden en terwijl we zijn fysieke afwezigheid beginnen te voelen, komen, met onze erkenning, de herinneringen naar boven aan zijn persoonlijke kwaliteiten en zijn onvermoeibare pastorale ijver”, zo klinkt het in een mededeling van de aartsbisschop van Havana, Juan de la Caridad Garcia Rodriguez.

Jaime Ortega, geboren op 18 oktober 1936, leidde de Cubaanse Kerk gedurende 35 jaar en werd als een consensusfiguur beschouwd. Hij diende in 2011 zijn ontslag in overeenkomstig de regels van het Vaticaan die bepalen dat een aartsbisschop op de leeftijd van 75 jaar moet aftreden.







De kardinaal was de boodschapper van paus Franciscus tijdens de achttien maanden van geheime onderhandelingen die in december 2014 tot de onverwachte bekendmaking van een toenadering tussen Cuba en de VS leidde. De dooi ging gepaard met de uitwisseling van gevangenen en met het historische bezoek van president Barack Obama aan het eiland in 2016.

De dooi was van korte duur, want met de komst van Donald Trump in het Witte Huis in 2017 werd een salvo van sancties tegen Cuba genomen wegens de steun van de Cubaanse regering aan de Venezolaanse regering van Nicolas Maduro.

