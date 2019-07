Branden verwoesten 6.500 hectare aan akkers en bossen in Frankrijk

Meer dan 6.500 hectare aan landbouwgrond en bossen zijn gisteren over heel Frankrijk in brand gevlogen door de combinatie van de extreme hitte en de droogte. In totaal werden vierduizend brandweermannen ingezet om de branden te blussen. Dat blijkt uit een nationale balans, opgemaakt door de Franse burgerbescherming. In totaal zijn er in Frankrijk de afgelopen 24 uur 267 vegetatiebranden en 10 bosbranden geregistreerd, vandaag waren er nog steeds branden in het departement Eure, in Normandië.

In Oise zijn zes brandweerlieden en een 72-jarige man lichtgewond geraakt en in het departement Yonne stierven er zeshonderd varkens bij een brand in een landbouwbedrijf.







De regio Hauts-de-France, waar de temperatuurrecords in verschillende steden zoals Rijsel (41,5 graden) en Duinkerke (41,3 graden) werden verbroken, werd in het bijzonder getroffen met bijna 2.500 hectare aan verbrande akkers. Daarnaast werden ook de regio’s Normandië, Centre-Val de Loire en Lotharingen zwaar getroffen.

Volgens een brandweerman zal het aantal branden in Frankrijk op nationaal niveau hoger zijn dan vorig jaar, maar nog steeds lager dan in 2017.

In het midden van het oogstseizoen ontstaan branden gemakkelijk bij aanhoudende hitte in combinatie met droogte.

Bron: Belga