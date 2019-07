Bénédicte Linard gaat onderhandelingen voor Ecolo in Franse gemeenschap leiden

Waals parlementslid Bénédicte Linard wordt ad interim fractieleider van Ecolo in het Frans gemeenschapsparlement. Die post is vacant sinds Barbara Trachte aangeduid is als staatssecretaris in de Brusselse regering. Linard zal voor Ecolo ook de onderhandelingen met het oog op een nieuwe regering voor de Franse gemeenschap leiden. Linard is romaniste van opleiding, en gaf les voor ze in 2012 in het Waals parlement terechtkwam. Tussen 2014 en 2018 was ze schepen van Financiën in Edingen, in de provincie Henegouwen.

Op 26 mei trok Bénédicte Linard de Ecolo-lijst in de kieskring Doornik-Aat-Moeskroen. Ze wordt regelmatig genoemd voor een ministerpost in de Franse gemeenschapsregering.







bron: Belga